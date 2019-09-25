Вышел трейлер «Проксимы». Часть космической драмы с Евой Грин снимали в Подмосковье

Вышел трейлер европийского фильма «Проксима». Главную роль к картине исполнила Ева Грин — она сыграла астронавта-новичка. Для съемок картины актриса приезжала в Подмосковье — некоторые события фильма происходят в Звездном городке и на Байконуре.

Сюжет картины рассказывает об астронавте-новичке Саре, которая впервые должна полететь на МКС — ее роль исполнила французская актриса Ева Грин. На Международную космическую станцию она отправится на целый год, оставив свою семилетнюю дочь одну на Земле.

Вместе с ней в космос отправятся коллеги из России и США, для которых этот полет уже далеко не первый. Их роли исполнят Мэтт Диллон, Ларс Айдингер, Сандра Хюллер, а также российский актер Алексей Фатеев, который известен благодаря фильму «Нелюбовь».

В российский прокат «Проксиома» выйдет 12 декабря. В остальном мире ее покажут немного раньше — в трейлере анонсировано 27 ноября.