Вышел трейлер фильма о Волан-де-Морте

Официальный трейлер приквела к киновселенной о Гарри Поттере появился на YouTube. Новый короткометражный фильм посвящен главному злодею — лорду Волан-де-Морту.

Картину The House of Gaunt («Дом Гонта») режиссера Жориса Фокон Гримо покажут в онлайн-кинотеатрах 29 мая. Создатели пообещали фанатам Гарри Поттера погружение в мрачную атмосферу, которой окутаны книги о юном волшебнике.

Короткометражка расскажет о родителях Волан-де-Морта, его детстве и времени обретения могущества. Темного лорда сыграл французский актер Максанс Дане-Фовельдон. А роль матери Гарри Поттера досталась русско-французской модели и актрисе Агате Максимовой.

Съемки проходили во Франции два года. Производством киноленты занимались французские компании Grimaud Production и Le Sous-Marin Productions.

Кинокритики считают, что работа быстро наберет популярность и обгонит серию фильмов «Фантастические твари».

Премьера первого фильма о Гарри Поттере состоялась 20 лет назад, напомнило радио «Комсомольская правда».