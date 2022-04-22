Вышел трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Вышел новый трейлер анимационного фильма «Базз Лайтер» — спин-оффа знаменитой «Истории игрушек» от студии Pixar. Об этом написало издание IncNews.

Сюжет расскажет историю одного из главных персонажей «Истории игрушек» — астронавта Базза Лайтера. Зрители увидят, каким была его юность, как пилот поступил на службу и сталзнаменитым космическим рейнджером. Главную роль в картине исполнил Крис Эванс («Мстители», «Скотт Пилигрим против всех»). Режиссером стал Ангус Маклейн.

Мультфильм выйдет на экраны 17 июня 2022 года.

Ранее студия Blue Sky, которая создала мультфильм «Ледниковый период», объявила о закрытии. Аниматоры выпустили прощальный ролик, в котором главный герой — белка Скрат — наконец-то съедает орех, за которым гонялась в мультфильме.

«В последние дни Blue Sky Studios, маленькая команда художников собралась, чтобы вместе сделать один финальный кадр. Этот кадр — прощание», — рассказали авторы видео.