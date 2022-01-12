Вышел трейлер фильма «Кими» с Зои Кравец

Первый трейлер фильма «Кими» появился на HBO Max. Об этом сообщило издание «Ридус».

Главную роль в нем исполнила Зои Кравец. Она сыграла девушку по имени Анджела, которая работает с голосовым помощником Кими. Она занимается улучшением программы и однажды обнаруживает файл с криками девушки. Анджела понимает, что ее, скорее всего, убили.

Работодатели игнорируют эту информацию, поэтому героиня решает сама провести расследование. Все осложняется ее боязнью открытых пространств.

Режиссером фильм стал Стивен Содерберг. Сюжет имеет что-то общее с сериалом «Черное зеркало». Также в триллере сыграли такие актеры, как Эрика Кристенсен и Девин Рэтрей. Сценаристом стал Дэвид Кепп.

Фильм станет доступен на платформе HBO Max 10 февраля.