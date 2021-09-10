Вышел трейлер девятого сезона «Декстера»

Трейлер девятого сезона «Декстера» появился в интернете. Об этом сообщило ИА Nation News.

Его представил телеканал Showtime. Продолжение сериала получит название «Новая кровь».

Главную роль сыграет Майкл Си Холл. Также в сериале снова появятся Джон Литгоу и Дженнифер Карпентер.

В новом сезоне будет на две серии меньше, чем обычно: всего 10. Режиссером снова стал Клайд Филлипс, он же снимал первые четыре сезона.

«Декстер» закончился в 2013 году, но многие были разочарованы концовкой. Теперь, спустя восемь лет, выйдет новый сезон. Премьера назначена на 7 ноября этого года.

Ранее стриминговая платформа Netflix показала новый трейлер сериала «Полуночная месса». Режиссером проекта выступил Майк Флэнаган. Проект появится на сервисе 24 сентября.

По сюжету главный герой возвращается на изолированный остров. В этом месте он провел свое детство. Также на остров приезжает таинственный священник. Вскоре на пляже местные жители начинают находить трупы животных и параллельно с этим в городе начинают происходить ужасные события.