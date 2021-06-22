Вышел тизер к новому «Миру Юрского периода»

На YouTube вышел тизер новой части фильма «Мир Юрского периода». Ролик, который длится всего несколько секунд, собрал множество восторженных комментариев, написало ИА Nation News.

Фильм «Мир Юрского периода: Господство» станет третьей частью новой трилогии. Как и в других частях, в нем сыграет актер Крис Пратт, а также актеры Джейк Джонсон, Дичен Лакмэн и Даниэлла Пинеда.

Фильм начнется с пятиминутного пролога, в котором зрителям объяснят, каким образом ДНК динозавров сохранилась в древнем моските и дожила до наших дней. Сам фильм снова расскажет историю сотрудников парка-заповедника с живыми динозаврами.

Новый тизер на YouTube собрал множество положительных отзывов. Зрители хвалят реалистичность графики и пишут, что очень ждут премьеру фильма, которая запланирована на 2022 год.

Серия фильмов «Мир Юрского периода» является продолжением к научно-фантастической картине Стивена Спилберга «Парк Юрского периода», которая вышла в 1993 году.