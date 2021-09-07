Вышел тизер четвертой части культовой франшизы «Матрица: Воскрешение»

Киноконцерн Warner Bros. выложил в Сеть первый тизер фантастического фильма из знаменитой киберпанк-франшизы «Матрица: Воскрешение. Ролик появился на YouTube-канале компании.

Тизер длится только 15 секунд. За это время зрителям показывают красную и синюю таблетки, которые с выхода первого фильма стали уже культовыми. В это время на экране видна фраза «Выбор за тобой».

По предварительным данным, трейлер фильма можно будет увидеть уже 9 сентября.

«Матрица» — американскo-австралийский научно-фантастический боевик 1999 года. Фильм имел грандиозный успех и за время существования стал уже культовым. В 2003 году вышла вторая часть, спустя полгода — третья. Режиссеры фильма — сестры Лилли и Лана Вачовски.

Много шума наделал тизер-трейлер нового фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Он за одни сутки побил все рекорды по просмотрам. Предыдущие трейлеры про этого героя посмотрели значительно меньше пользователей.