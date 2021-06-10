Вышел первый трейлер сериала «Контейнер»

Опубликован трейлер нового проекта режиссера Максима Свешникова — сериала «Контейнер». Его представила кинокомпания START.

Действие сериала разворачивается вокруг 27-летней суррогатной матери Саши, которая переезжает для безопасности будущего ребенка в дом семьи заказчиков. Это особняк богатого чиновника и его супруги. Главную героиню они воспринимают как «контейнер» и новую игрушку. Вскоре забота о будущем ребенке превращается в испытание для каждого из жильцов.

В сериале сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев.

«Мне кажется, это очень реалистичная история, и в сериале нет однозначно положительных или отрицательных персонажей», — отметила Акиньшина.

Премьера сериала прошла в рамках Международного московского кинофестиваля (ММКФ) в апреле 2021 года. Дата выхода для широкой публики пока не названа, написал сайт inc-news.