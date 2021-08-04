Вышел первый трейлер «модернизированной» «Золушки»

Компания Amazon Prime Video показала первый трейлер нового фильма «Золушка». Переосмысленная традиционная история выйдет на стрим-сервисе уже в начале сентября.

Трейлер появился на YouTube-канале компании. В ролике показали, как Золушка шила себе платье на королевский бал, но злая мачеха вылила на наряд чернила. Спасла ситуацию фея-крестная, которая отправила девушку танцевать с принцем.

Создатели мюзикла решили модернизировать классическую сказку, изменив некоторые ключевые моменты. Зрители увидят гендерно-нейтральную фею в исполнении актера Билли Портера. Главную героиню сыграет Камила Кабельо. Действия фильма будут разворачиваться в Нью-Йорке.

Еще в фильме снялись такие актеры, как Мисси Эллиот, Идина Мензел, Минни Драйвер, Николас Голицын и многие другие. Режиссером и сценаристом мюзикла стал Кэй Кэннон. Премьера «Золушки» состоится 3 сентября.