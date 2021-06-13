Вышел первый трейлер игры по мотивам «Аватара»

Компания Ubisoft представила первый трейлер новой игры Avatar: Frontiers of Pandora. Презентация игры по мотивам фильма «Аватар» прошла на международной выставке E3.

Трейлер во многом напоминает популярный фильм Джеймса Кэмерона. Создатели игры показали народ На’ви, необычных животных и завоевателей с военной техникой. При этом игрокам обещают самостоятельную историю.

Во время прохождения геймерам предстоит играть за На’ви, отправившись в неизведанную часть планеты Пандора. Также по сюжету придется сразиться с корпорацией RDA.

Разработкой новой игры занимается Massive Entertainment совместно с Lightstorm Entertainment и Disney. Релиз запланирован на 2022 год. Пройти игру можно будет на PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Зимой 2022 года на экраны должна выйти вторая часть «Аватара». Сейчас фильм находится в постпродакшне. Ранее продюсер Джон Ландау показал в соцсети концепт-арт подводного мира, который будет в новой картине. По словам Кэмерона, подводный мир займет большую часть в ленте, как в первой части его не было.