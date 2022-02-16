Вышел первый трейлер хоррора «Свежатинка»

Стрим-сервис Hulu опубликовал первый трейлер хоррора «Свежатинка», роль главного маньяка в котором досталась Себастиану Стэну, игравшему Зимнего Солдата в фильмах Marvel. Об этом написал «Ридус».

Главная героиня — молодая девушка, которая пытается найти себе парня. Она знакомится с симпатичным молодым человеком, привлекательным шеф-поваром Стивом. Правда, вскоре оказывается, что готовить блюда Стив предпочитает из человеческого мяса.

Премьера фильма состоится на Hulu 4 марта.