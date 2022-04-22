Вышел первый трейлер хоррора «Монструозный» с Кристиной Риччи

Кинокомпания Screen Media Films выпустила первый трейлер хоррора «Монструозный» со звездой «Семейки Аддамс» Кристинной Риччи в главной роли. Об этом написал «Ридус».

В центре сюжета — женщина, переезжающая в новый дом вместе с сыном после тяжелого развода с мужем-абьюзером. Вскоре оказывается, что в озере возле дома живет монстр. Героиня пытается понять, что из происходящего является реальностью, а что галлюцинациями на почве пережитого насилия.

Режиссером фильма стал Крис Сивертсон: в 2007 году он выпустил триллер «Я знаю, кто убил меня» с Линдси Лохан, который был разгромлен критиками и получил восемь «наград» антипремии «Золотая малина».

Премьера нового фильма запланирована на 13 мая.