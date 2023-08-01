Культура 01 августа 2023, 01:07 Вышел первый трейлер «Холопа 2» Кинопоиск

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Вышел тизер-трейлер российской комедии «Холоп 2». Его опубликовали на YouTube-канале компании «Централ Партнершип». Премьера самого фильма ожидается 1 января 2024 года.

По сюжету картины бывший мажор Гриша, который после перевоспитания переосмыслил свою жизнь, встречает на отдыхе избалованную москвичку Катю. Девушке также предстоит преодолеть немало трудностей на пути к исправлению, отметил RT.

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В видео героиня просыпается в коровнике, конфликтует с односельчанами, а те пытаются сжечь ее на костре.

В картине принял участие актер Милош Бикович. Он исполнил роль бывшего мажора Гриши. Москвичку Катю сыграла актриса Аглая Тарасова. Режиссером проекта выступил Клим Шипенко.

Ранее Бикович уже рассказывал, каким будет продолжение комедийного фильма «Холоп». Он отмечал, что вторая часть во многом будет отличаться от первой. Но съемочная группа смогла сохранить все то, что изначально полюбилось зрителям первой картины, а также привнести во вторую часть «Холопа» новые сюжеты и линии.