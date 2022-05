Вышел первый трейлер фильма Moonage Daydream о Дэвиде Боуи

Первый трейлер фильма Moonage Daydream о легендарном британском музыканте Дэвиде Боуи появился в сети. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Pitchfork.

Режиссер Бретт Морган накануне представил фильм на Каннском кинофестивале. Фильм собран из неизданных кадров из личных архивов культового музыканта. Отмечается, что он не является ни биографическим, ни документальным, но ставит задачу чуть больше раскрыть личность музыканта.

«Кто он такой, что он такое, откуда он, создан ли он чужеродными силами, пугающий ли он, опасный ли, умный, глупый, хороший со своими родителями, реальный, выдуманный, сумасшедший, здравый, мужчина, женщина, робот?» — произносит голос за кадром в трейлере.

В сентябре фильм должен выйти на больших экранах, а весной 2023 года - на стриминговых сервисах HBO и HBO Max.

Monage Daydream — песня из альбома Боуи The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Она была признана критиками одним из величайших произведений Боуи.