Вышел первый трейлер фильма «Армия воров» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер немецкого зомби-триллера «Армия воров». Он станет приквелом к будущему фильму Зака Снайдера «Армия мертвецов», сообщило РИА ФАН.

Фильм снял Маттиас Швайгхефер, известный по роли в немецкой комедии «Красавчик». Он же исполнит главную роль в «Армии воров». Кроме тогго, в фильме сыграли Натали Эммануэль («Игра престолов») и Стюарт Мартин («Вавилон»). Сценаристом и продюсером фильма стал Зак Снайдер («300 спартанцев», «Лига справедливости»).

Картина расскажет историю банковского служащего, которого внезапно приглашают в группу самых разыскиваемых Интерполом преступников. Они собираются ограбить крупнейшие сейфы Европы. События разворачиваются на фоне зомби-апокалипсиса.

Фильм выйдет на Netflix уже этой осенью, но точная дата премьеры пока не сообщается.

На Netflix выходят фильмы и сериалы режиссеров своего мира. В скором времени сервис выпустит первый российский проект — это будет сериал «Анна К.» по роману «Анна Каренина.