Культура 06 сентября 2023, 23:15 Вышел первый тизер последнего аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» Вышел первый тизер последнего мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» YouTube

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Первый тизер анимационного фильма «Как поживаете?» (другое название — «Мальчик и Цапля») опубликовали на YouTube. Этот проект является последней работой основателя студии Ghibli 82-летнего Хаяо Миядзаки.

Главный герой мультфильма — мальчик по имени Махито. По ходу сюжета он находит заброшенную башню в городе, попадает в фантастический мир и знакомится с говорящей цаплей.

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Ленту готовили в атмосфере секретности, создатели не публиковали никаких промоматериалов — вышел лишь один постер. Премьера мультфильма в Японии состоялась 14 июля, его должны показать и в России.

В июне появилась информация, что кинопрокатная компания «Русский Репортаж» купила права на показ «Как поживаете?». Когда именно аниме покажут на экранах отечественных кинотеатров — неизвестно, однако это должно произойти до конца 2023 года.