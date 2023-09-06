06 сентября 2023, 23:15
Вышел первый тизер последнего аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля»
Вышел первый тизер последнего мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля»
Первый тизер анимационного фильма «Как поживаете?» (другое название — «Мальчик и Цапля») опубликовали на YouTube. Этот проект является последней работой основателя студии Ghibli 82-летнего Хаяо Миядзаки.
Главный герой мультфильма — мальчик по имени Махито. По ходу сюжета он находит заброшенную башню в городе, попадает в фантастический мир и знакомится с говорящей цаплей.
Реклама
Ленту готовили в атмосфере секретности, создатели не публиковали никаких промоматериалов — вышел лишь один постер. Премьера мультфильма в Японии состоялась 14 июля, его должны показать и в России.
В июне появилась информация, что кинопрокатная компания «Русский Репортаж» купила права на показ «Как поживаете?». Когда именно аниме покажут на экранах отечественных кинотеатров — неизвестно, однако это должно произойти до конца 2023 года.
Кино
Реклама
Реклама