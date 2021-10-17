Вышел новый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном на русском языке

На презентации DC FanDome 2021 был представлен трейлер фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, главную роль в которой исполнил Роберт Паттинсон.

В трейлере создатели показали Женщину-кошку, Пингвина, роль которого исполнил Колин Фаррелл.

Также в трейлере зритель может увидеть в действии бэтмобиль, и пуленепробиваемость костюма самого Бэтмена.

В российский прокат картина выйдет 3 марта 2022 года.

HBO Max снимет спин-офф «Бэтмена», в котором главным героем станет злодей Пингвин. Сценаристом выступит Мэтт Ривз. Режиссером и продюсером станет Дилан Кларк, который также занимается полнометражным «Бэтменом». Главные роли исполнят Роберт Паттинсон (он будет Бэтменом) и Колин Фаррелл (Пингвин).

По данным СМИ, этот спин-офф напомнит драму «Лицо со шрамом» от режиссера Брайана де Пальма. Главной линией сюжета будет становление босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота.