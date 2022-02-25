Вышел новый тизер второго сезона сериала «Призрак в доспехах»

Netflix выпустил новый тизер второго сезона сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045». Об этом сообщил «Ридус».

Судя по тизеру, в новом сезоне экранизации культового аниме зрителей ждет большое количество экшена с перестрелками и взрывами.

Действие происходит в недалеком будущем — 2045 году. После масштабного экономического кризиса началось быстрое развитие искусственного интеллекта, и теперь человечество находится в состоянии так называемой Устойчивой войны. Наемники, колесящие по западному побережью США сталкиваются с постчеловеком — существом, по всем параметрам значительно превосходящим киборгов.