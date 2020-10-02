Вышел клип Билли Айлиш на саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде

У Билли Айлиш вышел новый клип. Ролик американская певица выпустила для своего саундтрека к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы. Он выполнен в черно-белой гамме. Кадры поющей у микрофона Айлиш сменяются картинами очередной истории об агенте 007.

Главную роль в новом фильме сыграет Дэниэл Крейг. По сюжету, Бонд временно оставил службу и решил отдохнуть на Ямайке. На острове его находит старый знакомый из ЦРУ Феликс Лейтер и просит о помощи. Бонду предстоит спасти похищенного ученого.

Билли Айлиш, которой исполнилось 18 лет, стала самым молодым автором главной музыкальной темы в истории «бондианы». В 2020 году американка победила в четырех основных номинациях премии «Грэмми», забрав награды в номинациях «Песня года», «Альбом года», «Запись года» и «Лучший новый артист».