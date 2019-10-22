Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Оксфордский словарь обновили словами «джедай» и «падаван» Подробнее

В последней части режиссер Джей Джей Абрамс покажет кульминацию противостояния ситхов и джедаев, которая длилась многие века. Лента также станет завершением саги Скайуокеров. На экраны, возможно, вернется главный злодей — Палпатин.

Главные роли сыграют Билли Лурд, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Лупита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон, Кери Рассел, Кэрри Фишер.

Те фанаты, которые уже посмотрели трейлер, стали строить предположения, что ожидать от фильма. Многие допустили, что из истории выведут C-3PO, которого создал Энакин Скайуокер. Другие понадеялись, что на экране покажут Палпатина, но длиться это будет не более десяти минут.

В России лента выйдет в прокат 19 декабря, на день позже после премьеры в США.