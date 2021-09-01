Вышел финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Финальный трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» опубликовали на YouTube. Дэниэл Крейг в последний раз выступил в роли агента 007.

Мировая премьера фильма состоится 28 сентября в Альберт-холле в Лондоне.

По сюжету Джеймс Бонд решает оставить оперативную службу и уезжает жить на Ямайку. Но агент 007 не может просто так уйти на пенсию. К нему приезжает старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Джеймсу Бонду предстоит найти похищенного ученого и узнать, кто стоит за созданием уникального технологичного оружия. На пути к разгадке агента 007 ждут ловушки и новая девушка, роль которой исполнит Ана де Армас.

Посмотреть новый фильм о Бонде в кинотеатрах можно будет с 30 сентября. Изначально премьера намечалась на апрель 2020 года, но из-за пандемии даты выхода несколько раз переносили.

Первый фильм о приключениях агента 007 вышел в 1962 году. Он назывался «Доктор Ноу» (Dr. No). Джеймса Бонда сыграл Шон Коннери. С тех пор стало почетно играть британского шпиона. Почти за 60-летнюю историю бондианы агента 007 сыграли Джордж Лэзенби, Роджер Мур Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Дэниэл Крейг стал Бондом уже в пятый раз.