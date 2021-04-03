Вышел финальный трейлер фильма «Черная вдова»

Студия Marvel опубликовала финальный трейлер супергеройской картины «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера фильма назначена на июль.

Ролик появился на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Фильм расскажет историю о прошлом героини франшизы «Мстители» Черной вдове, роль которой исполнила Скралетт Йоханссон.

Действие киноленты происходит между событиями в картинах «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».

В актерский состав фантастического боевика вошли Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Уильям Херт и другие. Режиссером стал Кейт Шортланд.

Любовь к киновселенной Marvel сделала жителя Флориды рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Он посмотрел последнюю часть франшизы — «Мстители: Финал» — 191 раз. Достижение принадлежит американцу Рамиро Аланису. Мужчине было довольно легко преодолеть установленную ранее планку, поскольку Аланис испытывает к кино настоящую страсть. В кинотеатрах он провел 576 тысяч часов. Негативные последствия такого досуга тоже были: Рамиро несколько выпал из привычной жизни.