Вышел фильм про Децла от Романа Супера. Это сериал

Журналист Роман Супер выпустил первую серию фильма про рэпера Децла — Кирилла Толмацкого. Неоднозначную картину еще до премьеры раскритиковали несколько родственников и друзей легенды отечественного рэпа.

Фильм в свободном доступе опубликовали на «ТНТ Премьер 1» .

Свою работу Роман Супер позиционирует как картину о честной биографии Кирилла Толмацкого. Снимали ее на пожертвования от поклонников творчества рэпера. При этом, утверждал журналист, деньги специально собирали у простых людей, чтобы не зависеть от чужого мнения.

В фильме рассказывается о детстве Децла в начале нулевых, о его стремительном успехе.