  • Вышел фильм про Децла от Романа Супера. Это сериал

    07 ноября 2019, 11:24

    Екатерина Керсипова

    Журналист Роман Супер выпустил первую серию фильма про рэпера Децла — Кирилла Толмацкого. Неоднозначную картину еще до премьеры раскритиковали несколько родственников и друзей легенды отечественного рэпа.

    Фильм в свободном доступе опубликовали на «ТНТ Премьер 1» .

    Свою работу Роман Супер позиционирует как картину о честной биографии Кирилла Толмацкого. Снимали ее на пожертвования от поклонников творчества рэпера. При этом, утверждал журналист, деньги специально собирали у простых людей, чтобы не зависеть от чужого мнения.

    В фильме рассказывается о детстве Децла в начале нулевых, о его стремительном успехе.