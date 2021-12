Вышел еще один трейлер продолжения «Секса в большом городе» Вышел еще один трейлер продолжения «Секса в большом городе» — сериала And Just Like That

Наза Салех Захи Новый трейлер спин-оффа «Секса в большом городе» — сериала And Just Like That вышел в Сети. Сервис Amediateka выложил его с русскими субтитрами. Для российских зрителей сериал будет называться «И просто так». Действия, как и в оригинальном сериале, разворачиваются в Нью-Йорке. В трейлере появились полюбившиеся зрителям Керри, Миранда и Шарлотта в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис. «Чем больше я живу, тем больше понимаю, что с настоящими друзьями горы можно свернуть», — сказала Керри в видео. На кадрах можно видеть, как три подруги сидят за обедом в ресторане. Также в трейлере появились муж Керри — Мистер Биг в исполнении Криса Нота, супруг Шарлотты Гарри в исполнении Эвана Хэндлера, а также их друг Стэнфорд Блетч. Исполнивший его роль актер Уилли Гарсон скончался в сентябре 2021 года. Кроме того, зрителей познакомили с новой героиней — небинарной комедианткой, которую сыграла Сара Рамирес. А вот одну и главных героинь «Секса в большом городе» — Саманту — поклонники не увидят в этом сериале. Ким Кэтролл наотрез отказалась вновь сотрудничать с коллегами. Премьера сериала «И просто так» запланирована на 10 декабря. Поделиться статьей