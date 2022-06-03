Вышел документальный фильм об истории создания детской прессы в Ленинграде

Вышел документальный фильм «Продолжение следует… История о детской прессе и ее создателях». Он посвящен 100-летию пионерии, а также 50-летию вынужденной эмиграции Иосифа Бродского из России. Фильм представила газета «Петербургский дневник».

Фильм рассказывает историю создания детской прессы в Ленинграде начиная с 1922 года и до наших дней.

«В Советском Ленинграде количество детей в многоквартирном доме можно было примерно прикинуть так: зайти в подъезд и пересчитать почтовые ящики, из которых торчат детские журналы и газеты — „Чиж“, „Еж“, „Костер“, „Искорка“, „Ленинские искры“. Когда оглядываешься назад, понимаешь, как много значили эти издания и для тех, кто их читал, и для тех, кто создавал детскую прессу. Именно об этом наш фильм», — рассказал автор идеи и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Режиссером картины стал Евгений Попов. В ее создании также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, журналист Ника Стрижак, главред журнала «Костер» Николай Харлампиев, главред издания «Пять углов» Сергей Грачев и поэт Вячеслав Лейкин.