Вырезанные цензурой кадры «Основного инстинкта» вернули в трейлер

Компания A-One, которая занимается прокатом фильма «Основной инстинкт» в России, опубликовала на YouTube трейлер, включающий кадры, которые ранее были вырезаны цензурой, написало ИА Nation News.

Триллер 1992 года с Шерон Стоун и Маклом Дугласом покажут в российских кинотеатрах в отреставрированной версии в качестве 4к. Процессом реставрации ленты руководил ее режиссер Пол Верховен.

Ранее самые откровенные кадры были вырезаны из трейлера фильма, однако теперь трейлер можно увидеть без цензуры.