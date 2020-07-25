Выход нового сезона «Ходячих мертвецов» отложили из-за коронавируса

Поклонникам «Ходячих мертвецов» придется еще немного подождать выхода нового сезона. Премьера была намечена на октябрь, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

Одиннадцатый сезон планировали показать в октябре, но решили перенести выход первой серии на 2021 год, пишет издание The Hollywood Reporter.

«Очевидно, что COVID-19 нанес серьезный ущерб многим компаниям, включая нашу. Команда сценаристов 11-го сезона работала только удаленно в течение последних нескольких месяцев. Мы не смогли вовремя начать производство, но мы вернемся к работе, как только сможем делать ее безопасно», — пояснила шоураннер Анджела Кенг.

При этом осенью зрители смогут увидеть завершающие эпизоды десятого сезона. Кроме того, руководство канала AMC решило увеличить сезон на шесть дополнительных серий.

«Они будут представлены в начале 2021 года, если все пойдет хорошо. Сейчас мы над ними работаем и скоро сможем рассказать вам намного больше», — отметила Кенг.

В конце марта американский телеканал АМС заявил о возможном завершении «Ходячих мертвецов». Сериал может закончиться выходом нового сезона. Но пока информацию о финальных сериях никто не подтвердил.