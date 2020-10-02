Выход нового фильма про Джеймса Бонда снова перенесли из-за коронавируса

Новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» должен был выйти в прокат в апреле 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса его дважды переносили — сперва на ноябрь, а теперь на апрель 2021-го.

Из-за пандемии коронавируса в мире «Не время умирать» перенесли сперва на 19 ноября. Однако в октябре компания Metro-Goldwyn-Mayer заявила, что премьеру нового витка истории агента 007 вновь отложили — в этот раз на апрель 2021-го. В результате картина выйдет в прокат почти на год позже запланированного срока.

Компания решила перенести релиз на следующий год из-за ситуации с другим масштабным фильмом — «Доводом» Кристофера Нолана. Картина, которой режиссер планировал спасти кинотеатры в период пандемии, в мировом прокате смогла собрать всего 285 миллионов долларов. При этом на создание самого фильма потратили 200 миллионов.

Фильм о приключениях агента 007 стал третьим блокбастером, премьеру которого перенесли. Ранее Disney перенес выход «Черной вдовы» на 7 мая 2021-го, а Warner Bros. отложила показ «Чудо-женщины 1984» на 25 декабря 2020 года.