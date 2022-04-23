Выход из поста и ограничение земных поклонов. Теолог напомнил об ограничениях на Пасху

Значение Пасхи для верующих людей переоценить невозможно, этот праздник — исторический центр канвы для верующего человека. Такое мнение в беседе с «360» выразил теолог Денис Батарчук. Эксперт отметил, что в целом каких-то особых ограничений в этот день нет.

«Для верующих людей Пасха является центром не только их календарной жизни, не просто центром праздников церковных. Это вообще смысл их жизни и цель их жизни. Потому что для верующего человека слова апостола Павла, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна и тщетно наше упование, — это образ мировоззрения и образ жизни. Я говорю об искренне верующих людях, церковно верующих», — объяснил он.

Батарчук напомнил, что все богослужебные и молитвенные ограничения снимаются не только на Пасху, но они также не действуют и на протяжении всей Светлой седмицы. Например, снимаются все ограничения, относительно гастрономии.

«Вкушается теперь все без какого-либо регламента, с тем лишь условием, чтобы люди не навредили себе, потому что выходить из поста нужно так же плавно, как и входить в него», — пояснил теолог.

Он добавил, что в Пасху запрещается делать земные поклоны во время молитвы, снимаются и все молитвенные правила. В целом ограничений становится меньше, подчеркнул Батарчук.

Теолог также уточнил, что в праздники нет строгого запрета на уборку и другие домашние дела, но лучше вместо них лишний раз сходить в храм и посвятить время богослужению.