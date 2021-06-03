Выход игры God of War: Ragnarok перенесли из-за коронавируса

Разработчики игры God of War: Ragnarok сообщили, что выход игры переносится на 2022 год из-за коронавируса. Об этом написал «Ридус».

Игра должна была выйти для для PlayStation 5 в 2021 году, но разработчик студии Santa Monica Studio сообщил, что выход игры переносится на год вперед, чтобы не подвергать опасности здоровье сотрудников.

«Мы по-прежнему нацелены на создание высококачественной игры, но желаем при этом сохранить безопасность и благополучие нашей команды, творческих партнеров и семей. Имея это в виду, мы приняли решение перенести окно выпуска на 2022 год», — написал разработчик.

Также стало известно, что игра будет доступна и для PlayStation 4.