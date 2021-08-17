Выход «Дюны» в российский прокат перенесли почти на месяц

Фильм «Дюна» выйдет в российский прокат на месяц раньше, чем было запланировано изначально. Дату выхода перенесли с 14 октября на 16 сентября.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика». Уточняется, что решение о переносе старта проекта Дэни Вильнева приняла компания Universal.

На эту же дату назначена дата выхода картины в Германии, Дании, Италии и еще нескольких странах.

В съемках фантастического фильма приняли участие Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Хавьер Бардем и Джейсон Момоа.

Действие происходит в будущем. Молодой человек Пол Атрейдес вместе с семьей улетает на пустынную планету Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах прячутся скитальцы-фримены. Главная ценность Арракиса — пряность, или меланж. Это самое важное вещество во Вселенной. Оно необходимо для межзвездной навигации. Пряность может продлевать жизнь минимум в два раза и ускорять работу мозга. Тот, кто управляет Арракисом, контролирует пряность и, соответственно, имеет вселенское могущество.

Мировая премьера «Дюны» пройдет на 78-м кинофестивале в Венеции 3 сентября.