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    27 ноября 2021, 23:05

    Выдвинутый Россией на «Оскар» фильм «Разжимая кулаки» получил приз фестиваля в Онфлере

    Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале российского кино в Онфлере

    Анатолий Минкин

    Главный приз ежегодного фестиваля российского кино в нормандском городе Онфлер получил фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оргкомитет конкурса.

    Выдвинутый Россией на «Оскар» фильм «Разжимая кулаки» получил приз фестиваля в Онфлере

    Президент фестиваля Франсуаз Шнерб отметил, что в прошлом году конкурс не проводился из-за санитарных ограничений.

    «Это особый фестиваль российского кино, который прошел без главных русских участников, потому что пандемия помешала организовать приезд обычно многочисленной делегации из России», — добавил он.

    Среди других фильмов жюри отметило работу режиссера Максима Дашкина «На дальних берегах». Ему достался специальный приз судей. Награду за лучшую женскую роль получила Виктория Толстоганова, сыгравшая в этом же фильме.

    Приз публики достался фильму «Владивосток» режиссера Антона Борматова. Руководитель жюри актриса Марта Келлер заявила, что в этом году не стали вручать награды за лучшую мужскую роль и лучший сценарий, так как достойных кандидатов не нашлось.

    Сюжет фильма «Разжимая кулаки» разворачивается в городе Северной Осетии, где двух сыновей и дочь воспитывает строгий отец. Работу Киры Коваленко уже отметили на Каннском кинофестивале, где фильм получил главную награду секции «Особый взгляд». Россия выдвинула картину на премию «Оскар».