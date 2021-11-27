Выдвинутый Россией на «Оскар» фильм «Разжимая кулаки» получил приз фестиваля в Онфлере

Главный приз ежегодного фестиваля российского кино в нормандском городе Онфлер получил фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Президент фестиваля Франсуаз Шнерб отметил, что в прошлом году конкурс не проводился из-за санитарных ограничений.

«Это особый фестиваль российского кино, который прошел без главных русских участников, потому что пандемия помешала организовать приезд обычно многочисленной делегации из России», — добавил он.

Среди других фильмов жюри отметило работу режиссера Максима Дашкина «На дальних берегах». Ему достался специальный приз судей. Награду за лучшую женскую роль получила Виктория Толстоганова, сыгравшая в этом же фильме.

Приз публики достался фильму «Владивосток» режиссера Антона Борматова. Руководитель жюри актриса Марта Келлер заявила, что в этом году не стали вручать награды за лучшую мужскую роль и лучший сценарий, так как достойных кандидатов не нашлось.

Сюжет фильма «Разжимая кулаки» разворачивается в городе Северной Осетии, где двух сыновей и дочь воспитывает строгий отец. Работу Киры Коваленко уже отметили на Каннском кинофестивале, где фильм получил главную награду секции «Особый взгляд». Россия выдвинула картину на премию «Оскар».