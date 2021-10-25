Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинули на «Оскар» от России

Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинули на получение премии американской киноакадемии «Оскар». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Российского Оскаровского комитета Павла Чухрая.

Картина уже получила главный приз секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

«Выбран фильм Киры Коваленко „Разжимая кулаки“», — заявил Чухрай в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, какую картину отправят от России на ближайшую церемонию «Оскар».

Сюжет картины построен вокруг истории семьи, которая переехала в Северную Осетию. Двух сыновей и дочь отец держит в строгих границах. Старший ребенок сбежал от гиперопеки в город на заработки. Средняя дочь в это время строит планы побега из родного дома.

Как сообщил ТАСС, продюсер картины Александр Роднянский поблагодарил Российский Оскаровский комитет за выдвижение.

«Мы очень рады, что коллеги выбрали наш фильм, и очень благодарны им за доверие», — заявил он. Продюсер подчеркнул, что работу его подопечной положительно оценили не только в Каннах, но и на кинофестивалях в Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Торонто и Иерусалиме.

Кира Коваленко — ученица режиссера Александра Сокурова. Она практически полностью повторяет успех своего однокурсника — Кантемира Балагова. В 2019 году он получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Тогда же картину выдвинули от России на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Дылда» попала в шорт-лист премии, но номинирована в итоге не была.