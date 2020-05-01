Выбраны три проекта памятника Советскому солдату. Их установят в нескольких регионах

Три лучших эскиза памятника Советскому солдату были выбраны творческим советом Российского военно-исторического общества. Они будут установлены в нескольких регионах на воинских мемориалах.

Ими предлагается заменить несколько скульптур, которые были установлены в 1970-х годах. Новые памятники будут сделаны в традициях советского монументального искусства.

Как указано на сайте Российского военно-исторического общества, председатель совета РВИО Андрей Кончаловский выступил с инициативой, чтобы черты лица солдат были взяты у известных героев советских картин. Конкурс РВИО на лучший проект проводился с 1 августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что муниципалитет одного из районов Праги 3 апреля снял памятник маршалу Ивану Коневу. СК России уже завел уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично». Глава МИДа России Сергей Лавров назвал это решение циничным и возмутительным.