«Выбрано правильное направление». Журналист Кнырик похвалил фильм «Гранит»

Руководитель информагентства News Front Константин Кнырик обсудил с «ПолитЭкспертом» российский боевик «Гранит», который является приквелом к картине «Турист».

По словам журналиста, очень здорово, что в последнее время начали появляться фильмы, которые популяризируют современных российских героев.

«Показывают какие-то примеры не в жанре документалистики, а именно как художественные, для молодежи это очень здорово. Выбрано правильное направление», — заметил Кнырик.

По его мнению, у России есть большие шансы занять нишу качественного героического кинематографа, поскольку Штаты «скатились до популяризации людей с определенным цветом кожи, извращенными нетрадиционными сексуальными взглядами и так далее».