Выбран самый страшный герой фильмов ужасов

Любители кинокартин дали первое место персонажу из фильма «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгеру. Вторую строчку среди самых страшных героев получил клоун Пеннивайз из экранизации романа Стивена Кинга «Оно». А замыкает тройку Джиперс Криперс из одноименного фильма.

Участники опроса выбирали между 12 злодеями из наиболее популярных хорроров. Они также могли предложить свои варианты.

Впервые Фредди Крюгер появился на экране в фильме Уэса Крэйвена в 1984 году. По сюжету киноленты злодей приходит во сны людей и умеет прорываться в реальный мир из сновидений.

Согласно результатам опроса, около 45% россиян с удовольствием смотрят фильмы ужасов, а 13% респондентов считают этот кинематографический жанр смешным.

Ранее был определен самый страшный фильм ужасов за всю историю кино. Выяснить это удалось благодаря тому, что во время просмотра фильмов участникам эксперимента измеряли пульс.