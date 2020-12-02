Вуди Аллен рассказал о перспективах снять кино в России

За свою карьеру он работал во Франции, США, Испании. Его новый фильм как раз был снят на юге Франции.

«Мне порой не столько нравятся сами фильмы, сколько места, в которых мы работаем. Для меня важно сделать город частью истории на эмоциональном плане», — рассказал Вуди Аллен.

Режиссер признал, что для съемок в России нужно, чтобы ему предложили это сделать. Так он обычно работает. К нему приходят с идеей по месту съемки, предлагают его профинансировать, после чего Аллен начинает работать над самой историей.

Москву он назвал великолепным городом, но больше ему понравился Санкт-Петербург. Причем знакомство с северной столицей оказалось просто ужасным, но уже в следующий приезд город был совсем другим.

«Все было неприятно [в первый раз], еда была ужасной, мне хотелось поскорее уехать. Я вернулся годы спустя и все в городе стало безумно притягательным», — рассказал режиссер.

Сейчас же Вуди Аллен живет в Нью-Йорке (интервью проходило в онлайн формате), и не хочет никуда ехать. Однако после пандемии готов рассмотреть предложение о съемках в Москве или Петербурге, но все будет зависеть от финансовых возможностей принимающей стороны.