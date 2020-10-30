ВЦИОМ представил рейтинг самых любимых артистов эстрады

Наибольшей популярностью у отечественной аудитории пользуются Полина Гагарина. За нее свои голоса отдали 12% опрошенных. Второе место россияне отдали Алле Пугачевой — 7%, топ-3 замыкает Валерия — 7%.

Лучшим певцом в 2020 году назван Филипп Киркоров, он набрал 9% от общего числа голосов. Помимо него россияне высоко оценили творчество Николая Баскова — 8% и Сергея Лазарева — 6%, написал сайт «Аргументы и факты».

Ранее музыкант Вячеслав Бутусов признался, что во время карантина написал песню про Санкт-Петербург. Свою композицию он сопроводил небольшой нарезкой из разных роликов с видами Северной столицы.

Зарубежные исполнители тоже радуют новостями. Бывший участник The Beatles Пол Маккартни анонсировал выпуск нового альбома McCartney III. Релиз намечен на 11 декабря.