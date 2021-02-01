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    01 февраля 2021, 17:20

    Второй сценарист «Симпсонов» умер через две недели после смерти коллеги

    Гора Орлов

    Сценарист мультсериала «Симпсоны» Марк Уилмор скончался в 57 лет. Об этом в Twitter в воскресенье вечером сообщил его брат Ларри Уилмор.
    Второй сценарист «Симпсонов» умер через две недели после смерти коллеги

    «Мой дорогой брат Марк Эдвард Уилмор ушел из жизни прошлой ночью после борьбы с коронавирусом и другими болезнями, от которых он страдал долгие годы», — пишет он в тексте поста.

    По данным издания Deadline, Уилмор занимался разработкой сценария «Симпсонов» с 2002 года. Позже, в 2008 году, он получил престижную премию Emmy в номинации «Лучшая анимационная программа» за работу в качестве продюсера над эпизодом Eternal moonshine of the Simpson MInd («Вечное сияние симпсоновского разума», отсылающего к фильму «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри). Также он был одним из сценаристов скетч-сериала In living color («В ярких красках») и программы The Tonight Show с Джеем Лено.

    В январе скончался американский исполнительный продюсер Дэвид Ричардсон, также причастный к созданию «Симпсонов». Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.