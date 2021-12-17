Второй сезон «Ведьмака» вышел на Netflix

Сервис потокового видео Netflix представил второй сезон сериала «Ведьмак». В онлайн-кинотеатре можно посмотреть все эпизоды, в том числе с русской озвучкой и субтитрами. Всего серий восемь.

Продолжение «Ведьмака», снятого по циклу романов Анджея Сапковского, основано на романе «Кровь эльфов». Во второй сезон включили некоторые события из «Часа презрения» и рассказов о Геральте, в том числе «Крупицу истины».

«Геральт принимает свою судьбу и становится защитником Цири от тех, кто борется за власть на Континентом. <…> А также от загадочной силы, которой она обладает», — указано в описании второго сезона.

Первый эпизод оказался в Сети раньше премьеры сезона, назначенной на 17 декабря. За два дня до официального релиза серию можно посмотреть на некоторых пиратских сайтах, причем в неплохом качестве и с официальными английскими субтитрами. Netflix и создатели сериала утечку не комментировали.

Известно, что сериал уже продлили на третий сезон.