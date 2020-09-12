Названа примерная дата выхода второго сезона сериала «Чики»

«Мы все надеемся, что второй сезон будет, не исключаем, что он все же появится. Но сценария пока нет, его написание займет время. Так что, если это случится, вряд ли мы выпустим второй сезон в следующем году», — пояснил он.

Ранее режиссер сериала Эдуард Оганесян говорил, что для выхода в свет второго сезона в «голове должна созреть история, которая будет круче этой истории, не понижение планки».

В основе сериала «Чики» лежит история о девушках, которые работают проститутками в одном из городов на юге России. Из Москвы к ним приезжает подруга и предлагает открыть фитнес-клуб, чтобы начать новую жизнь. Кинокартину растянули на восемь серий. В них сыграли Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова и Ирина Носова.

В июле общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец обращалась из-за сериала в Роскомнадзор. Она обвинила создателей в пропаганде ЛГБТ и феминизма, поэтому призвала его заблокировать. Прокатчик сериала «Чики» не получил официальной жалобы из-за пропаганды ЛГБТ. Создание и распространение картины происходит в рамках российского законодательства.