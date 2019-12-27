Второй сезон «Мандалорца» выйдет осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро сообщил, что премьера второго сезона состоится осенью 2020 года. Работа над новыми сериями началась уже давно, поэтому вряд ли процесс будет задерживаться.

Фавро сообщил об этом в Twitter. Ранее он заявлял, что еще летом приступил к написанию сценария. О релизе второго сезона «Мандалорца» стало известно в день выхода заключительной серии первого сезона.

В ноябре Фавро опубликовал в Instagram первые фото со съемочной площадки второго сезона. Он признался, что сериал появился благодаря его любви к вестернам, фильмам о самураях и фантастическим сериалам. Именно они вдохновили его на создание «Мандалорца».