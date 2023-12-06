Культура 06 декабря 2023, 10:20 Второй редкий артефакт Смутного времени нашли в Тульской области Поисковый отряд «Штурм» нашел в Тульской области топорик-чекан Смутного времени Википедия

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В районе Платоновского парка Тулы обнаружили редкое оружие Смутного времени — топорик-чекан. Артефакт передали в фонды государственного музея-заповедника «Куликово поле», сообщила пресс-служба учреждения.

Уникальное для России оружие нашел во время экспедиции «Вахта Памяти. Тульский рубеж» командир поискового отряда «Штурм» Евгений Степанов. Топорик-чекан со скошенным лезвием, оттянутым вниз нижним краем, оформленными под монолитный брусок обухом и проушиной датируется второй половиной XVI–XVII веков.

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По словам специалистов, такое оружие делали в Юго-Восточной Европе и широко использовали в Турции, на территории современной Сербии, Румынии и Венгрии. На Руси его применяли редко, в основном среди окраинного казачества. Российские археологи еще не находили топорики-чеканы, хотя в музейных коллекциях есть единичные экземпляры.

«Что касается исторического контекста, как и недавно обнаруженный в районе Тульских засек клевец, данная находка является свидетелем бурных событий Смутного времени на территории Тульского края», — заявил заведующий сектором военной истории музея-заповедника Юрий Кулешов.

Найденное в районе Платоновского парка Тулы оружие отреставрируют и покажут на выставке «Епифань. Крепость на границе поля». На ней же выставят другое редкое оружие Смутного времени — стальной клевец для ближнего боя. Его обнаружили в Щекинском районе Тульской области.