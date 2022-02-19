Названа дата выхода второй части «Дюны»

Продолжение фильма «Дюна» запланировано на 2023 год. Предполагаемая дата премьеры — 20 октября.

Об этом во вторник сообщило издание Deadline. Режиссером и продюсером будет Дени Вильнев, который работал и над первой частью.

«Я только что узнал от [кинокомпании] Legendary, что мы официально будем снимать [фильм] „Дюна. Часть вторая“ (Dune: Part Two)», — рассказал он.

Студия Legendary также написала о выходе второй части Twitter, но без указания точной даты.

«Дюна» — экранизация одноименного романа американского фантаста Фрэнка Герберта. Роли в фильме Вильнева исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендея и другие артисты. Мировая премьера «Дюны» состоялась в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.

Ранее режиссер Кристофер Нолан рассказал, что посмотрел фильм «Дюна» не один раз. По его словам, кино во время каждого просмотра приносит истинное удовольствие. Он отметил «прекрасное сочетание живой съемки и компьютерной графики».

Книга «Дюна» рассказывает о борьбе могущественных кланов за «специю» — ценнейший во Вселенной ресурс, который добывается на единственной планете под названием Арракис.