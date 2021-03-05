Вторая часть триллера «Тихое место» выйдет весной 2021 года

Релиз триллера «Тихое место 2» состоится 28 мая этого года. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Студия Paramount Pictures уже неоднократно переносила выход фильма. Это связано с ситуацией с коронавирусом в мире и киноиндустрии.

Главные роли в кино сыграли Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Ноа Джуп, Милли Симмондс и Джимон Хонсу. Режиссером стал Джон Красински.

Главные герои фильма будут справляться с последствиями первой части кино.