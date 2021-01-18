Вторая часть «Последнего богатыря» возглавила российский прокат

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» занял лидирующую позицию российского проката. За прошедшие выходные история про сына Ильи Муромца собрала 135,4 миллиона рублей.

Предварительные данные о вышедшей на экраны ленте с 14 по 17 января собрал портал kinobusiness.com. Во второй части «Последнего богатыря» Иван примет участие в Богатырских играх и сразится с древним злом.

В первом фильме, который представили зрительской аудитории 26 октября 2017 года, обычный парень из современной Москвы попал в фантастическую страну Белогорье, родину героев русских сказок. Всего частей будет три.

Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и другие.

Второе место по сборам досталось фильму «Чудо-женщина: 1984». Снятая режиссером Пэтти Дженкинс картина с Галь Гадот в главной роли за выходные собрала 130,4 миллиона рублей. В прокат она вышла 14 января.

Замкнул тройку лидеров фильм-катастрофа от Алексея Нужного «Огонь», который за уикенд собрал 82,9 миллиона рублей. Его премьера состоялась еще 24 декабря. В картине играют Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Антон Богданов и другие артисты.