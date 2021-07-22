Вторая часть парка в Кронштадте откроется 25 июля

Вторая часть парка «Остров фортов» откроется в Кронштадте 25 июля. Событие приурочено к дню ВМФ. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу АНО «Остров фортов».

Жители и гости города смогут посетить историческую зону, в которой можно ознакомиться с развитием флота, детскую площадку, первый участок набережной, пляж, зоны отдыха и рампу для скейтбордистов.

Общая площадь парка составила около 10 гектаров. Его первая часть была открыта еще в августе прошлого года.