Вторая часть боевика «Шугалей» обогнала по рейтингу новинки онлайн-кинотеатров

Продолжение захватывающей истории о трагической судьбе пленного российского социолога можно посмотреть онлайн из любой точки мира.

Премьера кинокартины «Шугалей 2» состоялась в конце августа в Сыктывкаре — именно в Республике Коми настоящий Максим Шугалей стал депутатом Госсовета от партии «Родина». А уже во второй половине сентября фильм стал доступен во всех крупнейших онлайн-кинотеатрах: Ivi, Okko и других. За две недели показов он уверено обошел по отзывам другие новинки, в том числе зарубежные. Так, на сайте ivi.ru рейтинг картины составляет 8,3 балла, в то время как ни один другой фильм не перешагнул рубеж в 7,5 балла. Там же можно познакомиться и с первой частью боевика, вышедшей на экраны в мае этого года.

Создатели кинокартин не раз подчеркивали, что ставят своей целью содействие в освобождении Максима Шугалея из плена — чем больше людей по всему миру узнают о творящейся в Ливии несправедливости, тем больше шансов у него быстрее вернуться на родину. Напомним, что российский социолог Максим Шугалей отправился в Триполи для проведения исследований, но вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном был захвачен боевиками преступной группировки RADA и до сих пор содержится в тюрьме «Митига», известной своими пытками и издевательствами над заключенными. Дипломатические переговоры с так называемым «Правительством национального согласия» Ливии зашли в тупик, хотя официального обвинения россиянам так и не было выдвинуто.

Уже больше полугода тысячи неравнодушных россиян принимают участие в акциях поддержки — стоят в одиночных пикетах у стен ливийского посольства в Москве, участвуют во флешмобах в социальных сетях с хештегом #русскиенесдаются. Фильмы о Шугалее — тоже вклад в борьбу за освобождение Максима и Самера. Они основаны на реальных событиях и на материалах, которые россияне успели передать на родину. Съемки велись по горячим следам, что является беспрецедентным случаем в истории кино.

В России новый фильм приняли очень хорошо. «Мощный фильм. Надо, конечно, спасать, ученый кремень!» — комментируют премьеру пользователи соцсетей. Картину «Шугалей 2» уже перевели на арабский, английский, турецкий и французский языки, чтобы зрители по всему миру увидели, что на самом деле происходит в Ливии.