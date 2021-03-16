Встреча членов Международного сообщества чеховских музеев и библиотек пройдет в онлайн-формате

В этом году традиционная встреча членов Международного сообщества чеховских музеев и библиотек состоится в формате видеоконференции. Мероприятие пройдет уде в 14-й раз с 17 по 18 марта. Координатор — музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мелихово».

На этот раз почетными гостями встречи станут члены Германского чеховского общества. Во время онлайн-конференции состоится презентация мероприятий, выставок, изданий и культурно-просветительских проектов музеев и библиотек, которые приурочены к 160-летию со дня рождения Чехова.

Источник фото: телеканал «360»

Международное сообщество чеховских музеев и библиотек основали в 2007 году. В него вошли все восемь чеховских музеев мира: Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, отдел ГМИРЛИ «Дом-музей А. П. Чехова», Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Историко-литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин», Мемориальный дом-музей А. П. Чехова в городе Сумы (Украина), Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, Литературный музей «Чеховский салон» в Баденвейлере (Германия), ГЦТМ имени А. А. Бахрушина.

В составе сообщества чеховские библиотеки Москвы, Подмосковья, Ярославля и Сахалина. Традиционные встречи помогают придумать и воплотить в жизнь совместные проекты, дают возможность обмениваться информацией о состоянии дел в культурных организациях.