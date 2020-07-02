Вспышки коронавируса зафиксировали в нескольких музеях Москвы после открытия

Локальные вспышки коронавируса зафиксировали в нескольких музеях Москвы после их открытия. В каждом их них заболели по 3-4 человека.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов. Встреча была посвящена перезапуску столичного туризма и организованной Торгово-промышленной палатой РФ и «Центром международной торговли». Его слова процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что пока эти случаи не стали причиной закрытия музеев, однако риск, что придется применить эту меру, есть всегда. Горянов отметил, что департамент взвешивает возможность допуска посетителей и безопасное отношение как к их визитам, так и к своим сотрудникам.

Горянов подчеркнул, что каждый столичный музей, независимо от ведомственной принадлежности, должен выполнять все предписания и требования Роспотребнадзора. Кроме того, они должны следовать приказам департамента культуры Москвы по восстановлению работы.

«Если мы снимем все барьеры и будем рекламировать московские музейные новые проекты, невзирая на требования по социальному дистанцированию, мы очень быстро придем к тому, что музейные учреждения будут закрыты из-за неких локальных вспышек сотрудников», — пояснил Антон Горянов.

Ранее стало известно, что столичные музеи начали открываться с 16 июня. В каждом из возобновивших работу учреждений соблюдали строгие меры безопасности. Попасть внутрь можно только по электронным билетам, в самих залах и гости, и смотрители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При этом экскурсионные группы не могут превышать пять человек.

При этом он отметил, что за первые две недели после открытия музеи Москвы посетили 28,3 тысяч человек. Это количество в 15 раз меньше, чем за тот же период 2019 года.